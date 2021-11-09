SkyUp начнёт летать в Тель-Авив из Одессы

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начнёт летать в Тель-Авив из Одессы в декабре 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что старт рейсов по маршруту Одесса—Тель-Авив—Одесса намечен на 15 декабря, а полёты будут выполняться по средам.

Стоимость билетов Одесса — Тель-Авив от 2849 грн, в обратном направлении по той же цене.

Авиакомпания также напоминает правила въезда в Израиль: с 1 ноября на территорию Израиля могут въехать иностранные туристы, отвечающие следующим критериям: за последние 14 дней перед въездом в Израиль не находились в «красной» стране; привиты вакциной, признанной ВОЗ, перед въездом в Израиль необходимо сдать ПЦР-тест максимум за 72 часа до отправления; если пассажирам не запрещался въезд по другим причинам; въезжают в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона. Прибывающие в Израиль пассажиры должны заранее заполнить декларацию лица, въезжающего в Израиль.

По прибытии в Израиль, кроме уже указанных документов, необходимо предъявить на паспортном контроле документы, подтверждающие цель поездки. Например, туристам целесообразно иметь обратный билет, подтверждение бронирования гостиницы и приобретение туристического продукта, сумму средств, достаточную для запланированного пребывания в Израиле, а также полис медицинского страхования. Лицам, которые въезжают с гостевой целью, следует иметь именное приглашение с персональными и контактными данными принимающей стороны. Не гражданам Израиля, приглашающим украинцев, лучше согласовать такое приглашение в территориальном отделении Службы населения и иммиграции Израиля.

Соблюдение этих рекомендаций не гарантирует беспрепятственный въезд на территорию Израиля, поскольку решение о пропуске (или не пропуске) иностранных граждан, в т.ч. граждан Украины, принимается сотрудниками пограничной службы Государства Израиль по результатам дополнительных тщательных собеседований.

Как сообщала Одесса News, авиакомпания Qatar Airways открывает прямые рейсы по маршруту Одесса – Доха 9 декабря.

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