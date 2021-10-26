Qatar Airways открывает прямые рейсы из Одессы в Катар

Авиакомпания Qatar Airways открывает прямые рейсы по маршруту Одесса – Доха.

Полёты из Международного аэропорта «Одесса» в Катар стартуют 9 декабря, авиалайнеры будут выполнять рейсы трижды в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

«Международный аэропорт «Одесса» стал первым среди региональных аэропортов Украины и вторым в стране, после Международного аэропорта «Борисполь», аэропортом, приветствующим Qatar Airways. Полететь в Доху (Катар) и ощутить все преимущества отличного фирменного сервиса Qatar Airways можно будет уже с 9 декабря трижды в неделю: каждый вторник, четверг и субботу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вылет из Одессы лайнеры Qatar Airways будут выполнять в 16:45, а из Дохи – в 8:30.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании.

Как сообщала Одесса News, в сентябре в Международном аэропорту «Одесса» заработал первый телескопический трап.

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