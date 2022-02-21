Austrian Airlines и Swiss Airlines приостановили полёты в Одессу и Киев

Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines и австрийская Austrian Airlines приняли решение временно приостановить полёты в Украину, в том числе в Одессу.

Об этом сообщает avianews.com

Отмечается, что Austrian Airlines и Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину на фоне роста напряжённости в регионе.

Ранее о таком же решении сообщила Lufthansa.

Отмечается, что Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля. 20 февраля Austrian Airlines выполнит специальные рейсы из Киева и Одессы для вывоза пассажиров.

Swiss приостановит полёты по своему единственному маршруту в Украину Киев-Цюрих с 21 по 28 февраля. Последний рейс в этом месяце состоится 20 февраля. В авиакомпании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

Ранее Swiss International Air Lines из Lufthansa Group заявляла о запуске с 4 июля 2022 года регулярных рейсов из Цюриха в Одессу.

Мининфраструктуры Украины сейчас прорабатывает варианты, которые позволят продолжить перевозку пассажиров на время отмены рейсов.

Кстати. C 13 февраля полёты в Украину на неопределённое время, а также транзит над Украиной прекратила нидерландская авиакомпания KLM. Она приняла такое решение после оценки возможных рисков полётов в Украину на фоне информации о вероятном вторжении России.

При отмене рейсов пассажиры могут вернуть полную стоимость авиабилетов. Если им всё равно нужно лететь, стоит уточнить в авиакомпании альтернативные варианты. Они включают перенос вылета на более позднюю дату, перебронирование билетов на рейсы авиакомпаний-партнёров по тому же или другому маршруту.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod