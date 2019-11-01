Свитолина победила американку на WTA Finals-2019 в Китае

Первая «ракетка» Украины и №8 мира, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина выиграла все три своих матча в Фиолетовой группе Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай) с призовым фондом 14 млн долл.

В пятницу, 1 ноября, Элина победила американку российского происхождения Софию Кенин (12), которая заменила на турнире травмированную Бьянку Андрееску из Канады (4). Результат поединка — 7:5, 7:6 (12:10), сообщает XSport.

«Украинка уже после победы над Симоной Халеп гарантировала себе выход в полуфинал с первого места, а за день до встречи против Кенин уже узнала свою соперницу в 1/2 финала – Белинду Бенчич. Но, несмотря на переживания некоторых болельщиков, Свитолина серьёзно отнеслась к поединку с американкой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победная серия Свитолиной на Итоговом турнире WTA началась ещё с 2017 года и теперь составляет уже девять матчей кряду (1+5+3). В прошлом сезоне после трёх выигрышей на групповом этапе Элина Свитолина выиграла и сам турнир.

Матч Кенин – Свитолина продлился 2 часа и 12 минут.

Таким образом, Свитолина прибавила себе ещё 250 рейтинговых очков и 305 тысяч долларов призовых.

Следующий матч теннисистка проведёт уже 2 октября против Бенчич, которая заняла второе место в другой группе Итогового турнира. Пока в очных матчах больше побед у швейцарки – 2:1, но последняя встреча в Торонто осталась Свитолиной.

Как сообщала Одесса News, в первом матче группового этапа Свитолина на затяжном тай-брейке обыграла Каролину Плишкову.