Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Китае

Первая «ракетка» Украины, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина выиграла свой второй матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации в Шэньчжэне (Китай) и вышла в 1/2 финала соревнований.

Восьмая теннисистка рейтинга WTA победила Симону Халеп из Румынии (5) — 7:5, 6:3, сообщает XSport.

«Теннисистки провели на корте 1 час и 40 минут. За это время Свитолина выполнила 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграл 4 гейма на приёме. Её соперница сделала 1 эйс, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта», — говорится в сообщении спортивного издания.

В Фиолетовой группе WTA Finals также выступают Бьянка Андрееску (Канада, 4) и Каролина Плишкова из Чехии (2), которые также сыграют сегодня. Положение участниц на этот час: Свитолина — 2 победы, Халеп — 1, Андрееску — 0, Плишкова — 0.

В блиц-интервью после матча Элина отметила, что на турнире она играет стабильно и надеется сохранить этот уровень тенниса на следующие поединки.

«В этом матче требовалось чрезвычайно много физических сил. Мы обе доставали много мячей и тратили много энергии на корте. Сегодня я отыграла очень стабильно, очень хорошо действовала в защите и этим я очень довольна. Когда я приехала в Шэньчжэнь, то ждала упорных матчей. Старалась оставаться очень собранной перед стартом каждого матча. Надеюсь, я смогу удержать этот уровень и дальше и здорово отыграть свой следующий матч».

Как сообщала Одесса News, в стартовой игре одесситка победила Плишкову со счётом 7:6 (14:12), 6:4, а заключительный матч в группе должна провести с Андрееску.

На стадии полуфиналов 2 ноября сыграют по две лучшие теннисистки каждой из групп. Финал пройдёт в воскресенье, 3 ноября.

Отмечается, что призовой фонд соревнований составляет 14 млн долл.