Одесская теннисистка Козлова не смогла доиграть матч в Австрии

Одесситка Екатерина Козлова завершила выступления на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском городе Линц с призовым фондом 250 тыс долл.

Об этом сообщает XSport.

Отмечается, что Екатерина Козлова (№83 мирового рейтинга) не смогла в среду доиграть встречу за четвертьфинал против американки Кори Гофф (110).

«При счёте 3:2 в свою пользу Козлова взяла медицинскую паузу, после чего не смогла взять ни одного гейма до конца второй партии», — говорится в сообщении.

Соперницы провели на корте 1 час 28 минут.

Турнир в Линце завершится 13 октября.

Как сообщала Одесса News, одесситка Даяна Ястремская на три позиции улучшила своё положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и впервые стала 23-й «ракеткой» мира.