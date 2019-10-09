10 октября в Одессе пройдут Всеукраинские соревнования по сёрфингу

10 октября на пляже «Аркадия» в Одессе пройдут Всеукраинские соревнования по сёрфингу «Arkada-2019».

В чемпионате планируют принять участие 50 спортсменов.

В этом году сёрферы (райдеры) со всей Украины будут состязаться в трёх категориях:

— «Surfing Men’s Open»;

— «Surfing Women’s Open»;

— «SUP Surfing Men’s Open».

Согласно правилам соревнований, сёрферы участвуют в заездах (хитах), после победы в которых переходят в следующие раунды. В одном хите длительностью до 30 минут будут соревноваться от двух до четырёх спортсменов. За это время райдер должен поймать лучшие, на его взгляд, волны и продемонстрировать своё мастерство, которое судьи будут оценивать по шкале от 1 до 10 баллов.

Всеукраинские соревнования по сёрфингу «Arkada-2019» состоятся 10 октября с 9:00 до 18:00 по адресу: г.Одесса, курортно-пляжный комплекс «Аркадия» («Ibiza»).