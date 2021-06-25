Ястремская после полугодичного перерыва выходит на корты — для начала в Германии

Вторая ракетка Украины, одесситка Даяна Ястремская планирует вернуться на корт на турнире серии WTA 250 в Гамбурге (Германия).

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что турнир в Гамбурге пройдёт во время второй недели Wimbledon, куда теннисистка не успела подать заявку.

Как сообщала Одесса News, с 7 января на Даяну был наложен запрет ITF на участие в турнирах из-за нарушений антидопинговых правил. Только в июне Независимый трибунал в рамках Теннисной антидопинговой программы выяснил, что теннисистка не несёт вины за допинг в её организме и она может вернуться к соревнованиям.

Свой последний матч Ястремская провела в начале ноября прошлого года на соревнованиях в Линце. Сейчас одесситка занимает 37-ю строчку в рейтинге WTA.

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