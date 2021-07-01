Одесская теннисистка Катя Козлова покинула Уимблдонский турнир

Катерина Козлова покидает Уимблдонский теннисный турнир (Великобритания) после первого круга.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что одесская теннисистка без особых шансов уступила Виктории Азаренко из Беларуси в двух сетах — 1:6, 3:6.

«Матч продолжался 1 час и 1 минуту. За это время Козлова выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 2. Её соперница сделала 4 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 6 геймов на приёме», — говорится в сообщении.

Таким образом, Козлова четвёртый раз сыграла в основной сетке Wimbledon, но ни разу не сумела пройти первый круг.

Как сообщала Одесса News, первый круг Уимблдона успешно преодолела Элина Свитолина.

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