С 1 июля официально разрешено торговать землёй

1 июля открывается рынок земли.

Как сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook, при заключении договора на отчуждение земельного участка после открытия рынка земли с 1 июля нужно будет заплатить налог.

«После снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при освидетельствовании договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет уплатить: налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи; военный сбор в размере 1,5%, причём ещё до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка», – говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что базовой расчётной величиной для налогообложения будет указанная в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.

«Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предполагает и ряд льгот. Скажем, от налогообложения освобождаются владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных паёв, полученных в порядке безвозмездной передачи в соответствии со ст.121 Земельного кодекса Украины. Льготами при определённых условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы принят ещё один закон, подписанный Зеленским 24 мая, который, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населённых пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения.

Принят также закон, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

По словам Лещенко, резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет – средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн.

Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой «Рейтинг», 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.

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