Верховная Рада вернула пошлины на ввоз автомобилей из-за границы

21 июня Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7418, который отменяет льготное оформление автомобилей при их пересечении границы Украины.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

«Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению (№7418 от 30 мая 2022 года)», – написал он.

Мельничук объяснил, что в документе прописано возобновление налогообложения для транспортных средств, которые ввозят граждане.

«Законопроектом предлагается освободить от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащённые исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими)», – отметил он.

На сайте Рады указано, что вопрос об отмене пошлин отдельно внесли в повестку дня заседания и решили рассматривать законопроект по сокращённой процедуре. Рассматривали пять проектов документов.

В результате за №7418 проголосовали 235 народных депутатов Украины при необходимых 226. Решение поддержали представители всех депутатских фракций и групп.

В пояснительной записке к законопроекту №7418 сказано, что «в условиях военного положения, когда Украина должна консолидировать все доходы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товарами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено».

Кстати. Верховная Рада 24 марта приняла законопроект №7190, которым освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров.

24 апреля в Верховной Раде регистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объясняли необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года правительство расширило перечень пунктов пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.

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