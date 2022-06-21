Одесская облвоенадминистрация: Пляж – это не место отдыха, а линия фронта

Открывать или нет сезон отдыха на морском побережье Одесской области и места купания должны решать военные.

Об этом заявил во время национального информационного телемарафона представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Я сторонник такого варианта решения проблемы, когда последнее слово в этом вопросе должно быть за нашими военными. Потому что море, побережье, пляж – это линия фронта. Идёт угроза не только ракетная, но и военно-морская. Наши военные сделали всё, чтобы в своё время провести противодесантные мероприятия, противокорабельные. Мы прекрасно понимаем, что сегодня охрана города, всего региона и Украины – это вопрос номер один», — сказал Братчук.

По его мнению, «весь отдых» такого плана должен быть после победы.

«О запрете купаться и всём, что с этим связано. К сожалению, есть печально известный человеческий фактор. Наша патрульная полиция работает в чрезвычайно сложных условиях, речь идёт об общении с некоторыми нарушителями всех тех правил, которые установлены. Отдаю должное обычным одесситам и общественным активистам, которые приобщаются и убеждают людей уходить из тех частей пляжа побережья, которые вероятно заминированы. Ведь существует опасность, что мину может принести к берегу и такие факты уже были, и трагичны также», — подчеркнул Братчук.

Представитель Одесской ОВА также отметил, что потери для туризма в Одесском регионе очень велики. Но несмотря на это, речь об отдыхе должна вестись не в формате возобновления работы ночных развлекательных заведений, а о том, что должны открываться и работать заведения отдыха и реабилитации.

«Речь идёт не о ночных клубах, а о заведениях отдыха и реабилитации. Человек может по разным форматам отдыхать, в том числе, где-то и в кафе, и в ресторане. Согласно тем правилам, которые чётко прописаны, безопасность людей — прежде всего. Мы говорим о том, что такие заведения отдыха существуют для обычных одесситов для тех военнослужащих, которые, возвращаясь с боевых позиций, тоже не то что имеют право, а обязаны отдыхать. Даже во время войны человек должен за некоторый период восстанавливаться. Поэтому речь идёт о работе заведений для отдыха и восстановления. Сегодня такие заведения отдыха — это также один из факторов нашей экономики и наполнение бюджета», — сказал Братчук.

Как сообщала Одесса News, по предварительным расчётам Одесского городского головы, из-за военной агрессии Российской Федерации городской бюджет Одессы недополучит около 1 млрд. 800 млн. гривен.

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