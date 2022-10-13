Минздрав хочет временно запретить 35 лекарственных средств

Комиссия Минздрава определила 35 лекарственных средств, подлежащих временному запрету на применение в Украине из-за участия в их изготовлении субъекта, расположенного в РФ.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Комиссия Минздрава Украины по прекращению действия регистрационного удостоверения сформировала перечень из 35 лекарственных средств, подлежащих временному запрету на применение из-за того, что производятся с участием субъекта хозяйствования, расположенного на территории РФ. В частности, это 35 медпрепаратов, заявителем которых является компания ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия.

«Мы должны оказывать давление на врага по всем фронтам. Недопустимо спонсировать терроризм и продолжать покупать лекарства, финансируя тем самым страну-агрессора, которая тратит эти средства на летящие на нашу землю ракеты и дроны-камикадзе. При этом украинский рынок имеет достаточно медикаментов аналогов лекарственных средств, лицензии на которые мы отзываем. Так что пациенты будут иметь доступ к необходимому лечению», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Чиновник также добавил, что критерии, в соответствии с которыми принимаются решения об отзыве лицензий, максимально прозрачны и равны. Кроме того, чтобы обеспечить объективность, Минздрав готов обсудить их со всеми заинтересованными сторонами.

Среди временно запрещённых лекарственных средств такие препараты как Нормодипин, Калумид, Стугерон, Тебантин, Гропринозин, Диротон, Раеном, Зилола, Синглон, Нифуроксазид, Стопдиар и другие. Минздрав также обнародовал перечень аналогов, которые пациенты могут применять вместо этих лекарственных средств.

Как сообщала Одесса News, в августе расходы жителей Украины на продукты питания и топливо уменьшились, в то же время увеличились расходы на лекарства.

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