Не хочу жить в простой квартире, а хочу в 2-х этажном самострое: полиция Одессы против

Двухэтажный самострой в центре двора на улице Черноморского казачества в Одессе возвела одесситка и теперь будет отвечать за это перед Законом.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ОП №2 ОРУП №1 Главного управления Нацполиции в Одесской области, сообщает облпрокуратура.

Отмечается, что прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Одессы по факту самовольного занятия и застройки земельного участка.

Следствием установлено, что предприимчивая гражданка под видом реконструкции своей квартиры незаконно построила двухэтажный частный дом на самовольно занятом земельном участке в центре одного из дворов по ул. Черноморского казачества в Одессе. Женщина фактически использовала участок площадью 58 м кв без разрешительных документов на землю и строительство, чем нанесла вред её законному владельцу – одесской территориальной общине.

«Прокурором в рамках уголовного производства заявлен гражданский иск о возмещении причинённого противоправными действиями обвиняемой ущерба, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года прокуроры Приморской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту самовольного занятия и застройки земельного участка в охранной зоне — по ул. Большая Арнаутская в Одессе, где построил нежилое здание-кафе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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