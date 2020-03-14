Двум одесситам не дали порыбачить, полиция разбирается в причинах

Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганских действий в Беляевском районе, где произошёл конфликт между пятью мужчинами на берегу канала реки Турунчук неподалёку от села Яськи.

Как сообщает на сайте Нацполиции Одесской области Беляевский ОП, двое одесситов приехали на канал порыбачить, но сразу столкнулись с тремя агрессивными мужчинами, которые запретили им ловить рыбу в том месте, аргументируя тем, что это их территория.

«На просьбу рыбаков показать документы, те достали ружьё и резиновые дубинки и начали выгонять гостей, побив дубинками. Одному из пострадавших удалось снять противоправные действия нарушителей на камеру телефона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили личности хулиганов, проводятся следственные действия.

По факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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