Сотрудники одесской водной полиции выпустили в реки браконьерский улов

В водоёмы Одесской области было выпущено около двух тысяч единиц незаконно выловленных живых биоресурсов, тем самым предупредив ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму более 50 тысяч гривен.

Об этом 21 октября сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.



«Сотрудники водной полиции совместно с работниками Беляевского отдела полиции и пограничниками провели профилактические рейды акваториями рек Турунчук и Днестр. На их берегу правоохранители обнаружили более двухсот пятидесяти раколовок, вентеря и сетки различной длины. На свободу были отпущены 730 раков, а также около десятка единиц рыбы разного вида», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения по этим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Также на трассе «Одесса-Рени» полицейскими задокументировано два факта незаконной перевозки водных биоресурсов. Правоохранители выпустили в водоём 1180 живых раков, а правонарушители привлечены к административной ответственности по ст.88-1 (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях) КУоАП.

Фото и видео: Нацполиция