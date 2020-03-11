В Одесской области надругались над могилами

Полицейские разоблачили трёх несовершеннолетних в надругательстве над могилами на кладбище в Савранском районе Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции региона.

«Под воздействием спиртного подростки в возрасте 13 и 15 лет повредили четыре гранитных памятника на местном кладбище», — говорится в сообщении.



В присутствии родителей юные правонарушители признались в содеянном, но причину своего варварского поступка объяснить не смогли.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Дети — с проблемных семей, родители ими не интересуются. Поскольку они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после окончания досудебного расследования материалы производства будут направлены в суд с ходатайством о принятии в отношении юных правонарушителей принудительных мер воспитательного характера. Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности», — сообщил начальник Савранского отделения полиции Николай Евтодий.

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