Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва в Рени

Сегодня ночью в отделение полиции г. Рени Одесской области поступило сообщение от 41-летнего местного жителя, что на его дворе взорвался неизвестный предмет.

Об этом сообщает Ренийское отделение полиции на сайте Нацполиции Одесской области.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП», — говорится в сообщении.



Отмечается, что, по предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, её остатки полицейские направили на экспертное исследование.



В результате взрыва никто не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад здания.



Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц», — отметил заместитель начальника Ренийского отделения полиции Валерий Кадына.

Как сообщала Одесса News, в одном из одесских общежитий во время рождественского застолья гость бросил гранату, в результате чего три человека оказались в больнице с осколочными ранениями.