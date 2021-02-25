Под бульваром Жванецкого в одесских катакомбах найден скелет (шокирующие фото)

В катакомбах Одессы под бульваром Жванецкого диггеры нашли скелет человека.

Об этом сообщает «7 канал» со ссылкой на пресс-службу полиции.

В правоохранительных органах рассказали, что останки человека нашли во вторник, 23 февраля. Сразу поднять их на поверхность не удалось из-за тёмного времени суток. Поэтому соответствующие мероприятия были перенесены на день 24 февраля.

По предварительным данным, останки, в частности, череп человека, нашёл один из диггеров, которые спускались под землю в центре города, под бульваром им. Михаила Жванецкого. Рядом с черепом были рюкзак и другие вещи.

Также возле останков нашли нож, устройство для употребления наркотических веществ.

Начато уголовное производство.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Беляевском районе Одесской области заблудились в катакомбах двое мужчин.

Фото: 7 канал

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