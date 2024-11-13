23-летний одессит сообщил о своих намерениях подорвать стратегический объект

В Одессе полицейские установили и задержали мужчину, который угрожал взорвать один из важных стратегических объектов города.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в конце прошлой недели вечером на спецлинию «102» позвонил по телефону неизвестный мужчина и сообщил о намерении взорвать с помощью гранаты один из важных стратегических объектов.

По указанному им адресу немедленно прибыли полицейские, которые обследовали здание и прилегающую к нему территорию. К счастью, взрывных предметов обнаружено не было.

Лицо, предоставившее ложное сообщение, полицейские установили в тот же вечер. Правонарушителем оказался 23-летний горожанин. Он был задержан в Приморском районе Одессы при силовой поддержке работников батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области.

Следователи изъяли у фигуранта мобильный телефон с информацией, имеющей значение для следствия.

«При наличии достаточных доказательств мы сообщили фигуранту о подозрении в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, которое чревато гибелью людей или другими тяжёлыми последствиями. Санкцией ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 60560 гривен. Мотивы поступка молодого человека будут устанавливаться в ходе дальнейшего досудебного расследования», — отметила следователь Светлана Могиляк.

Одесса News сообщала о вынесении судом приговора 24-летнему жителю Одессы, забившему до смерти своего товарища.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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