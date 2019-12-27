Вандализм в Одессе: изуродован памятник лётчику, погибшему в 1944 году

Неизвестный вандал разбил мемориальную доску на памятнике военному лётчику и герою Одессы Михаилу Плохому в сквере на Ярмарочной площади в районе Пересыпи.

Как сообщил ТАЙМЕР со ссылкой на местных коммунальщиков, повреждение памятного знака было замечено ещё на прошлой неделе, а отбитый кусок доски сейчас находится у них же на хранении.

«Что с ним делать, пока точно не знают, но, возможно, его приклеят при помощи цемента и таким образом восстановят поруганный памятник», — говорится в сообщении.

Издание подчёркивает, что «контора коммунальной службы находится буквально в 70 шагах от мемориала».

Кстати. Памятник лейтенанту авиации Михаилу Максимовичу Плохому является достопримечательностью Пересыпи — лётчик погиб в небе над Одессой 9 апреля 1944 года, то есть за день до освобождения города от фашистов. Тело нашли и похоронили тайком от оккупантов местные жители, а позднее героя хотели перезахоронить на Аллее Славы. Пересыпчане этого сделать не позволили и за свой счёт установили Плохому памятник.

Как сообщала Одесса News, 31 октября группа украинских праворадикалов снесла барельеф Жукова со здания на ул. Канатной в Одессе.

Фото: ТАЙМЕР