Почему в Украине последнюю трансплантацию сердца делали 15 лет назад

25 декабря в Ковеле провели трансплантацию сердца — операцию, которая в Украине не проводилась 15 лет.

Об этом на «Громадському радіо» сообщил кардиохирург, директор Киевского городского центра сердца Борис Тодуров, проводивший операцию.

Тодоров отметил, что самую первую операцию по пересадке сердца в Украине сделали ещё в 2001 году. С тех пор было сделано 9 трансплантаций сердца, однако последняя операция состоялась 15 лет тому назад.

Такой длительный перерыв между операциями по трансплантации хирург объяснил следующим образом: «Во-первых, закон, который очень далёк от совершенства. В нём нет тех европейских норм, которые сегодня уже общеприняты в большинстве европейских стран, где оговаривается презумпция согласия. У нас всё ещё по старинке в законе оговаривается, что мы должны спрашивать разрешения у родственников после смерти пациента. А в силу особенностей нашего менталитета такое разрешение родственники дают крайне редко. Даже не в этом проблема, а проблема в наших врачах-реаниматологах, которые не хотят сотрудничать, не хотят констатировать смерть мозга. Думаю, в основном, проблема в нашем менталитете».

Директор Института сердца отметил, что «новая команда» Министерства здравоохранения и Комитет по охране здоровья Верховной Рады сделали необходимые изменения в закон о трансплантации органов и закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Но этот закон снова же с презумпцией несогласия, поэтому радикально он что-то не поменяет в трансплантологии, хотя уже какие-то первые шаги, чтобы сделать его более лояльным к пациентам и врачам, в этом законе уже присутствуют», — отметил Тодуров.

Он также подчеркнул, что реестр доноров и пациентов будет создан в течение следующего года и будет регламентироваться Минздравом.

Кстати. 25 декабря в Ковельском горрайонном территориальном медицинском объединении была проведена первая в Украине за 15 лет операция по пересадке сердца. Поскольку привезти донорское сердце из Ковеля в Киев не было возможности, пациента доставили в Ковель. Оперировала бригада из киевского Института сердца совместно с ковельскими медиками.

У донора, 40-летнего мужчины, погибшего от черепно-мозговой травмы в результате падения с высоты, также изъяли для пересадки обе почки. Согласие на донорство дала его сестра.

По словам кардиохирурга, операция по пересадке сердца длилась около четырёх часов. Сейчас пациент находится в отдельной палате в особых, стерильных условиях в Киевском городском центре сердца.

«Считается, что первый месяц — самый опасный потому, что, во-первых, это новое сердце, оно должно прижиться, «сработаться», организм должен привыкнуть к нему. Но самое главное — это реакция отторжения, которая может быть в первые дни, потому что это чужеродный орган, и ему нужно в этом новом организме прижиться. Для того, чтобы не было отторжения, мы даём большие дозы специальных препаратов, которые снижают иммунитет. Такие люди становятся особенно чувствительными к различного рода инфекциям — вирусам, грибкам, бактериям. И риск заболеть у такого пациента какой-либо инфекцией намного выше, особенно в первые месяцы», — сказал Тодуров.

Как сообщала Одесса News, нейрохирург Брюс Мэтью из Великобритании утверждает, что прогресс в хирургии, робототехнике и трансплантации стволовых клеток означает, что можно будет присоединить целый спинной мозг и, соответственно, голову к другому телу до 2030 года.