Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родился 121 малыш

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 121 малыш.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, в числе новых жителей Одессы – одна пара близнецов.

Отмечается, что количественное превосходство на минувшей неделе с минимальным перевесом одержали новорожденные девочки – на свет появились 61 маленькая одесситка и 60 юных одесситов.

«Наибольшее число родов за прошедшую неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 32 малыша», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod