В Украине масштабная воздушная тревога, в регионах фиксируют ракеты и работу ПВО

15 ноября в Украине объявлена маштабная воздушная тревога, в разных регионах фиксируют пролёты вражеских ракет и работу украинских ПВО.

Как сообщает в Telegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, «в результате массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины вводятся экстренные графики отключений электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы. Поэтому в городе Одессе и некоторых районах области отсутствует свет. Наши энергетики делают всё возможное, чтобы возобновить поставки электроэнергии в кратчайшие сроки. В настоящее время работает противовоздушная оборона».

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