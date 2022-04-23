Враг вывел в Чёрное море 4 субмарины с крылатыми ракетами

Российские захватчики вывели из крымской базы в открытое море четыре подлодки, способные запускать крылатые ракеты с глубины до 50 метров. Поэтому вероятность ракетных ударов с моря достаточно высока.

Об этом сообщает спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Телеграме.

«Знаем, что враг вывел на патрулирование в Чёрное море четыре субмарины, вооружённые крылатыми ракетами типа «Калибр». Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов остаётся высокой», — отметил Братчук.

Представитель ОВА добавил, что речь идет о российских подлодках проекта 877 «Палтус», которые способны запускать ракеты с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать.

Ранее представитель Минобороны Александр Мотузяник говорил о двух подобных подлодках и что «корабельные группировки противника в акваториях Чёрного и Азовского морей изолируют район ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении».

Как сообщала Одесса News, вечер и ночь в Одессе и области прошли без обстрелов, хотя и с сигналами воздушной тревоги.

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