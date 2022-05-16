В воскресенье Одесскую область не обстреливали, но взрывы звучали

В прошедшее воскресенье, 15 мая, одесский регион не обстреливали, но взрывы звучали.

Это украинские сапёры обезвредили две российские мины, которые пригнал шторм к побережью, сообщил в Telegram cпикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Две морские мины, которые вынесло штормом на побережье Одесской области, обезвредили сегодня специалисты Военно-морских сил ВСУ. Спасибо за филигранно выполненную работу и сохранившиеся жизни, в то же время подчёркиваем: купаться в Чёрном море и гулять на пляжах сейчас смертельно опасно», — отметил Братчук.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года РФ заявила, что в Чёрном море дрейфуют сотни якобы «украинских» мин.

Видео: Думская

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