Зеленский заменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру, освободив от этой должности Юрия Галушкина.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины», — говорится в Указе №337/2022.

До назначения Танцюра был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ. 2 мая Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

Предыдущим Указом №336/2022 Президент освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.

Кстати. Бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины 1 января этого года.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №69/2022 «О всеобщей мобилизации».

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