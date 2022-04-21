Военное положение продлено да 25 мая

Верховная Рада Украины на заседании 21 апреля приняла законопроект №7300 о продлении срока действия военного положения в Украине.

Об этом нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

По его словам, законопроект приняли 300 голосами. Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения с 5.30 утра 25 апреля на 30 дней – до 25 мая.

Закон ещё должен подписать Зеленский.

В прошлый раз режим военного положения тоже продлевали на 30 дней.

Как сообщала Одесса News, Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, «делать всё, что нужно, для поддержки Вооружённых сил Украины».

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