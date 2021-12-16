Благодаря Верховной Раде курильщики могут забыть вкус сигарет с ментолом

16 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4358 о внесении изменений в документы об охране здоровья украинцев от вредного влияния табака, в частности, с вкусо-ароматическими добавками.

Об этом сообщает издание «ГОРДОН».

Отмечается, что за законопроект проголосовали 317 народных депутатов, против – ни одного. Ещё 15 нардепов воздержались.

Авторы документа вводят запрет на «выкладку, рекламу, стимулирование продаж и спонсорство бездымных табачных изделий и устройств для обеспечения курения табачных изделий, вводят требования к маркировке, запрещают использование вкусо-ароматических добавок (фруктовых, ягодных), которые вводят потребителей в заблуждение, запрещают употребление в общественных местах».

В пояснительной записке к законопроекту также сказано, что его нормы «предусматривают запрет видимого размещения табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров в пунктах продажи, что является формой рекламы и получило впечатляющее распространение в украинских городах».

Кроме того, «в целях информирования» увеличивается с 50% до 65% площадь пачки, на которой размещается предупреждение о вреде курения. Само предупреждение будет иметь «реалистичные изображения заболеваний, вызванных курением».

«Нормы законопроекта предусматривают запрет продажи лицам до 21 года, запрет рекламы, спонсорства и стимулирования продаж электронных сигарет, требования к маркировке упаковок электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров», – объясняет законодатель.

Законопроект №4358 вводит европейские требования к защите населения от вреда табака и электронных устройств для курения в соответствии с евроинтеграционной директивой и рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком.

Благодаря внедрению норм, предусмотренных директивой, в Евросоюзе удалось снизить курение среди детей на 20% и среди населения старше 15 лет – на 12,5%.

Ежегодно курение забирает в среднем 85 тыс. жизней граждан Украины, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщала Одесса News,по данным Всемирной организации здоровья, самый высокий уровень потребления табака в Сербии, самый низкий – в Узбекистане. Украина находится посредине.

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