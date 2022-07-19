Рада ввела договорный режим трудовых отношений в сфере предпринимательства

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5371, который вводит договорный режим трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Теlegram, решение было принято 264 голосами.

Ожидается, что с принятием этого документа будут упрощены, в частности, вопросы регулирования трудовых отношений между субъектами предпринимательства и наёмными работниками и уменьшена административная нагрузка на работодателей. В то же время, будут созданы предпосылки для снижения «теневой» занятости за счёт увеличения экономической привлекательности и расширения официальной занятости.

Документом предусмотрено внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов, регулирующих трудовые отношения в Украине, в частности, в Кодекс законов о труде, законы «Об охране труда», «Об отпусках», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Верховная Рада также приняла в целом законопроект о бухгалтерском учёте, который предлагает изменить нормы предоставления финансовой отчётности для отдельных групп предприятий.

В частности, законопроектом вводятся категории групп материнского предприятия и его дочерних предприятий – малые, средние и крупные.

Также предусматривается освободить от обязательного составления и предоставления консолидированной финансовой отчётности малые и средние группы предприятий, усовершенствовать отдельные нормы по предоставлению финансовой отчётности по нормам Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО), уточнить перечень предприятий, составляющих финансовую отчётность по МСФО и т.д.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года украинские предприниматели написали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить главу комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, нардепа от «Слуги народа» Даниила Гетманцева.

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