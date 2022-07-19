Кабмин продлил действие фиксированной цены на газ для производителей теплоэнергии

Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на природный газ для производителей тепловой энергии до 31 мая 2023 года.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 19 июля, сообщает Укринформ.

«Конечно, продолжается и активная подготовка к отопительному сезону. Принимаем решение, согласно которому Нафтогаз продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что неизменная цена на газ для теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение. Фиксированная цена топлива остаётся до 31 мая 2023 года.

Как сообщала Одесса News, российская компания «Газпром» в июле 2022 года заявила своим европейским клиентам о «форс-мажорных обстоятельствах» по поставкам газа в Европу.

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