Кабмин предлагает лишать украинцев права на землю для строительства фортификаций

Кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагается временно лишать владельцев частных участков права пользоваться ими для строительства фортификаций во время военного положения.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Речь идёт о лишении собственника и землепользователя права пользования земельным участком (или его частью), находящимся в частной собственности, для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

По словам Мельничука, это могут сделать при условии прекращения права, проведения выкупа или принудительного отчуждения земельного участка (или его части).

Законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс Украины, а также в законы «О правовом режиме военного положения», «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

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