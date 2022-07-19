«Газпром» заявил о «форс-мажорных обстоятельствах» по поставкам газа в Европу

Российская компания «Газпром» заявила своим европейским клиентам о «форс-мажорных обстоятельствах» по поставкам газа в Европу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо российского монополиста, пишет Укринформ.

Как отмечается, в письме от 14 июля «Газпром» заявил, что задним числом объявляет форс-мажор на поставки топлива с 14 июня.

В сообщении компании говорится, что она не может гарантировать поставку газа европейским клиентам из-за «чрезвычайных» обстоятельств.

Отмечается, что формулировка «форс-мажор» является стандартной в деловых контрактах и ​​определяет чрезвычайные обстоятельства, освобождающие сторону от её юридических обязательств. Такое объявление не обязательно означает, что «Газпром» прекратит поставки, а скорее компания, таким образом, заявляет, что не должна нести ответственность за невыполнение условий контракта.

По словам собеседников издания, форс-мажор касался поставок газа через Nord Stream 1, где нынче проходит 10-дневное техническое обслуживание, которое должно завершиться в четверг.

Поставки российского газа в Европу по основным маршрутам, в частности, через Украину и Беларусь, а также через газопровод Nord Stream 1 сокращаются уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что по просьбе Германии Канада приняла решение вернуть газовую турбину Siemens Energy AG после технического обслуживания для использования в российско-немецком газопроводе Nord Stream 1. Решение было принято, несмотря на возражение правительства Украины.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что временное разрешение на экспорт было выдано после длительных обсуждений с европейскими союзниками, а также с Международным энергетическим агентством.

Впоследствии появилась информация о разрешении канадского правительства на ремонт турбин газопровода в течение двух лет, что позволяет импортировать и реэкспортировать до шести турбин, проходящих обслуживание на заводе Siemens Canada в Монреале.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года оккупанты в Крыму заявили об уничтожении ВСУ в Чёрном море газовых вышек, которые были украдены у Украины в 2014 году.

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