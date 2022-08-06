Госслужащие в Украине теперь могут заниматься другой оплачиваемой работой

С 3 августа государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, если они находятся в простое, могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью.

Как сообщает Информационное управление Верховной Рады, такая норма предусмотрена изменениями в Закон «О предотвращении коррупции» относительно особенностей применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения, которое вступило в силу 3 августа 2022 года.

Отмечается, что целью законодательных изменений является отмена антикоррупционных ограничений для госслужащих и должностных лиц местного самоуправления относительно занятия другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, а также обеспечение правовой определённости применения в условиях военного положения ограничений на получение подарков для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, согласно новому закону, на период действия военного положения установленное пунктом 1 части первой статьи 25 Закона «О предотвращении коррупции» ограничение совместимости и совмещения с другими видами деятельности не распространяется на государственных служащих, кроме государственных служащих категории «А».

Для должностных лиц местного самоуправления (кроме должностных лиц, должности которых отнесены к первой — третьей категории), если они находятся в отпуске без сохранения зарплаты или в случае простоя, ограничения не распространяются при условии, что трудовые договоры, гражданско-правовые договоры о предоставлении услуг заключаются с юридическими лицами частного права или физическими лицами-предпринимателями, в отношении которых такие госслужащие и должностные лица местного самоуправления в течение последнего года не осуществляли полномочия по контролю, надзору или подготовке или принятию соответствующих решений относительно деятельности этих юридических лиц или физических лиц-предпринимателей.

Отмечается, что такие лица обязаны прекратить занятие другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью в течение 15 рабочих дней со дня прекращения простоя или окончания отпуска.

Как сообщала Одесса News, в условиях войны об увеличении уровня заработных плат государственных служащих речь не идёт, сейчас правительство говорит об оптимизации.

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