50 одесситок с детьми приютила Болгария

C 5 марта в городе Долна-Баня (Болгария) проживают 50 одесситок с детьми.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, обязательства по покрытию расходов на питание и проживание взяли на себя руководство города Долна-Баня совместно с представителями бизнеса.

«Наших одесситок с детьми разместили в прекрасном месте с неимоверной природой. На протяжении уже более двух месяцев им оказывают всяческую помощь и поддержку. Мы очень благодарны всем нашим друзьям, которые в такие непростые времена протянули руку помощи одесситам», — сказала депутат Одесского городского совета Марина Лозовенко.

Отмечается, что мэр города Долна-Баня г-н Владимир Джамбазов не только организовал большую работу по приёму и размещению одесситов, а и оказал огромную поддержку и помощь одесситке, у которой во время пребывания в Болгарии была обнаружена опухоль головного мозга.

При содействии г-на Джамбазова необходимая операция была проведена ей абсолютно бесплатно.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и одесская мэрия выразили «огромную благодарность болгарским коллегам и медикам за поддержку, оказанную одесситам».

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года для 230 одесситов — многодетных семей и семей с детьми -были организованы централизованный трансфер и бесплатное проживание на территории болгарского города-побратима Варны.

Фото: «Одесса»

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