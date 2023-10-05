Общие потери противника составили более 280 тысяч военнослужащих

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 октября 2023 годов ориентировочно составили около 280 тысяч 470 военных.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за этот период также уничтожено:

танков ‒ 4757 (+12 за прошедшие сутки) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 9052 (+26) ед.,

артиллерийских систем – 6643 (+31) ед.,

РСЗО – 804 (+2) ед.,

средства ПВО ‒ 540 ед.,

самолётов – 315 ед.,

вертолётов – 316 ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5129 (+8),

крылатые ракеты ‒ 1530,

корабли/катера ‒ 20 ед.,

подлодки — 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 8980 (+18) ед.,

специальная техника ‒ 948 (+2).

Данные уточняются.

Одесса News информировала, что в ночь на 5 октября Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 «Shahed-131/136» в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy