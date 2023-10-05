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Общие потери противника составили более 280 тысяч военнослужащих

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Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 октября 2023 годов ориентировочно составили около 280 тысяч 470 военных.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за этот период также уничтожено:

  • танков ‒ 4757 (+12 за прошедшие сутки) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 9052 (+26) ед.,
  • артиллерийских систем – 6643 (+31) ед.,
  • РСЗО – 804 (+2) ед.,
  • средства ПВО ‒ 540 ед.,
  • самолётов – 315 ед.,
  • вертолётов – 316 ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5129 (+8),
  • крылатые ракеты ‒ 1530,
  • корабли/катера ‒ 20 ед.,
  • подлодки — 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8980 (+18) ед.,
  • специальная техника ‒ 948 (+2).

Данные уточняются.

Одесса News информировала, что в ночь на 5 октября Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 «Shahed-131/136» в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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