Общие потери противника составили более 280 тысяч военнослужащих

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 октября 2023 годов ориентировочно составили около 280 тысяч 470 военных.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ.
Отмечается, что за этот период также уничтожено:
- танков ‒ 4757 (+12 за прошедшие сутки) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 9052 (+26) ед.,
- артиллерийских систем – 6643 (+31) ед.,
- РСЗО – 804 (+2) ед.,
- средства ПВО ‒ 540 ед.,
- самолётов – 315 ед.,
- вертолётов – 316 ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5129 (+8),
- крылатые ракеты ‒ 1530,
- корабли/катера ‒ 20 ед.,
- подлодки — 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8980 (+18) ед.,
- специальная техника ‒ 948 (+2).
Данные уточняются.
Одесса News информировала, что в ночь на 5 октября Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 «Shahed-131/136» в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.
Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook
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