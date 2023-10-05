Украина в этом году отправила за границу больше мяса и молочных продуктов

В январе-сентябре 2023 года Украина увеличила объёмы экспорта мяса на 10% по сравнению с 2022 годом, а объёмы экспорта молочных продуктов в натуральном и денежном эквиваленте в августе выросли на 4% по сравнению с июлем 2023 года.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Отмечается, что украинские производители мяса в условиях войны сохранили базу для роста отрасли, в частности, в этом году ожидается увеличение производства свинины на 4% по сравнению с 2022 годом.

В Украине за 8 месяцев производство молока-сырья сократилось на 6%, однако меньше молочных продуктов на экспорт отправлять не стали.

Так, в августе 2023 г. Украина нарастила экспорт молока и сливок несгущённых, кисломолочных продуктов, сливочного масла и сыров. Увеличение поставок происходило главным образом в Молдову и в другие постсоветские страны. Однако украинские экспортёры сократили поставки сгущёнки и мороженого на внешние рынки, что повлияло на снижение общего объёма экспорта молочных продуктов в прошлом месяце.

Но в целом, как утверждают эксперты Ассоциации, в августе 2023 г. Украина экспортировала 9,5 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 20 млн дол. Объемы экспорта в натуральном и денежном эквиваленте выросли на 4% по сравнению с июлем 2023 года. Основными экспортными категориями в денежном эквиваленте были молоко и сливки, сгущённые – 32%; сыры – 20%; мороженое – 19%; масло сливочное – 16%.

Одесса News информировала, что Украина в 2023/2024 маркетинговом году (с 1 июля по 14 августа 2023 года) экспортировала 3,122 млн т зерновых и зернобобовых.

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