Оружие победы: роботизированная турель «ШаБля»

В январе 2024 года Украина на государственном уровне впервые заключила контракты на массовое производство дистанционно управляемого боевого модуля «ШаБля».

Его разработчиком является львовская компания Global Dynamics. Боевой модуль был принят на вооружение ВСУ в сентябре 2023 года.

Турель рассчитана на 7,62 или 12.7-мм пулемёты и 40-мм гранатомёт. Без оружия и боезапаса вес модуля составляет 180 кг, высота — 0,83 м, длина — 1,22 м, ширина — о,5 м. Может устанавливаться как стационарно, так и на мобильные платформы.

Модуль обслуживает один боец с помощью пульта управления и монитора. Турель оснащена панорамной видеокамерой, дальномером и тепловизором.

Одесса News информировала о находящемся на вооружении украинских штурмовиков пистолетов, пулемётов, штурмовых и снайперских винтовках известных в мире производителей – компаний Colt, Zbrojovka, DSS, Heckler&Koch GmbH, Browning.

Инфографика: Укринформ

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