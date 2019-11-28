В Одессе появилась скульптура из зеркал

Новая достопримечательность появилась возле храма Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви, что на Гагаринском плато Одессы.

По сообщению Думской, там установили необычную скульптурную композицию из кусков зеркал.

Как рассказал настоятель храма отец Тер Абгар Глчян, композиция имеет глубокий смысл и посвящена армянской семье, её традициям.

Кстати. Армянская община Одессы благоустраивает на Гагаринском плато Ереванский сквер. Здесь высажены хвойные растения, установлены большие каменные хачкары — стелы с вырезанными крестами, есть фонтан и красивые ворота.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября в Одессе, в Парке культуры и отдыха им. М.Горького (ул. Генерала Петрова, 17), открыли Памятный знак «Виноградная лоза» в честь дружбы украинского и грузинского народов.