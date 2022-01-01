Более 1,5 тысяч правоохранителей обеспечивали безопасность одесситов в новогоднюю ночь

В Одессе на охрану публичной безопасности и порядка в новогоднюю ночь заступали усиленные группы полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.

31 декабря, вечером, на Думской площади глава полиции Одесской области Николай Семенишин провёл с правоохранителями инструктаж, проверил готовность подразделений к действиям по назначению и нацелил на качественное выполнение задач.

«Вокруг витает праздничная атмосфера, громада празднует Новый год и мы с вами должны быть максимально скоординированными и нацеленными на безопасность людей, чтобы ничто не омрачило праздники и граждане были в полной безопасности», — подчеркнул Николай Семенишин.

Главный полицейский области также отметил, что правоохранители будут патрулировать места проведения праздничных мероприятий, улицы города, площади, парки и скверы. Непосредственно в местах новогодних гуляний будет работать полиция диалога, а в ГУНП – ситуационный центр, который будет анализировать и координировать работу всех заступивших на дежурство подразделений.

В период новогодне-рождественских праздников правопорядок будут охранять более полутора тысяч полицейских, гвардейцы и представители общественных формирований.

Как сообщала Одесса News, 2 декабря 2021 года в Одессе прошли торжественные мероприятия по случаю вручения служебного автотранспорта и оружия полицейским офицерам громад и структурным подразделениям Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Фото: Одесса/News, Отдел коммуникации полиции Одесской области

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