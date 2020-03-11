Наталья Могилевская споёт в Одесской опере 31 марта

Наталья Могилевская 31 марта выступит с концертом на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета.

Наталья Могилевская, музыка, танцы – зажигательная смесь!

Певица подготовила для одесситов специальную программу.

Она «завелась» и её не остановить! Восхитительная певица, интригующая актриса, стильная телеведущая, амбициозный продюсер и просто – народная артистка Украины Наталья Могилевская.

Нежная, стильная и очень женственная Наталья всегда в центре внимания папарацци. За свою творческую карьеру талантливая певица удостоена огромного количества премий и наград: «Лучшая певица Украины», «Лучшая телеведущая Украины», «Самая красивая женщина страны».



И если бы была премия «Лучший энерджайзер страны», то её точно бы присудили Могилевской! Она всегда и всюду успевает. Нужен новый телепроект? Наташа готова подсобить. Помочь молодому дарованию? Да нет проблем! Создать новый гармоничный образ в индийском стиле? Запросто! Её жизнь – это сплошной водоворот событий, в котором рождаются замечательные хиты и песни от чистого сердца.

В звёздном багаже артистки уже 10 студийных альбомов! И это далеко не предел! Наталья не перестаёт удивлять многотысячную армию поклонников новыми хитами и стильными видеоклипами.

Чтобы не пропустить большой сольный концерт великой певицы в Одессе, позаботьтесь о билетах заранее. Для вас – новые песни, любимые шлягеры и море сюрпризов от самой яркой звезды отечественной эстрады!



Начало концерта в 19:00.

Цена билетов от 350 до 1490 гривен. Их можно купить здесь.