Куда пойти в Одессе на выходных 11-12 февраля

В выходные 11-12 февраля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

11 февраля на сцене Одесского Национального академического театра оперы и балета — одно из самых популярных представлений в мире — опера «Кармен». Произведение Жоржа Бизе «Кармен» считается одним из самых знаменитых в мире. Вы можете насладиться этой жемчужиной оперного искусства в 16 часов. Опера в 4-х действиях выполняется на французском и сопровождается украинскими синхронными титрами. Продолжительность – 3,5 часа (с антрактами). Не упустите эту яркую и страстную постановку. Яркие костюмы, напряжённый сюжет и блестящая игра артистов. Билеты от 100 до 500 гривен.

11 февраля Одесский музей восточного и западного искусства приглашает познакомиться с творчеством бельгийского художника Рене Магритта — современные художники так часто вдохновляются его произведениями и игрой со зрителем. Но что мы действительно знаем о его произведениях ? Задаём ли мы себе вопрос: что в них нас так притягивает? Первоклассная живопись? Юмор? Загадки, ребусы и анаграммы? Наверное, всё сразу и ещё что-то, что мы никогда не поймём. Ибо к этому так стремился творец. Приходите в музей к 14.00 и поразмышляйте над этим вместе со старшей научной сотрудницей музея Анастасией Фролковой. Стоимость билета 100 грн (ребёнок + взрослый). Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации). Адрес музея: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

11 февраля Одесский областной театр кукол приглашает на спектакль «Интервью с ведьмами». Постановка понравится поклонникам необычных сюжетов. «Интервью с ведьмами» — спектакль, разрушающий стереотипы, учит самостоятельно мыслить и делать собственные выводы. Это яркая нетривиальная постановка для любителей чёрной комедии. Участники спектакля называют это «театром на грани театра». Только для 18+. Приходите к 18.00. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

11 февраля необычайный джазовый оркестр сыграет на нужды ПВО Одессы. Бандура и скрипки, свирель и саксофон, баян и контрабас, рояль и флейта — такого звучания классического джаза вы ещё не чувствовали. Концерт “Театральный Джаз” в исполнении оркестра театра им. Василько под руководством Вадима Бессараба. Приходите к 18:00 в джаз-клуб «Перрон №7» (Александровский пр-т, 16). Вход за донатом. 50% собранных на концерте средств будут направлены на техническое обеспечение противовоздушной обороны города. Для бронирования билетов нужно писать в мессенджер на странице “Перрон №7” в Facebook.

12 февраля в Одесской областной филармонии «Огонь любви» — так называется вечер испанской музыки. Приходите к 12 часам, чтобы ощутить этот огонь в произведениях испанской классики и латиноамериканских композиторов 19-20 вв., предложенный заслуженными артистками Украины Лилией Давыденко (меццо-сопрано), Еленой Ергиевой (скрипка), лауреатами международных конкурсов Татьяной Кравченко (ф-но), Анной Слободяник (сопрано), Людмилой Третьяк (сопрано), Константином Величко (баритон), Иваном Косинцом (гитара). Лектор – музыковед, засл. работник культуры Украины Анна Розен. Билеты стоимостью от 100 гривен. Адрес: ул. Бунина, 15.

11 февраля кинокомпания Arthouse Traffic приглашает на 28-й фестиваль «Новое немецкое кино. В новой реальности». В этот день в рамках фестиваля в одесском кинотеатре «Синема Сити» состоится просмотр фильма «Фальсификатор». Это фильм 2022 года, биографическая драма, основанная на реальных событиях 1942 г. в Берлине. Молодой еврей использует свой талант подделки документов, чтобы помочь себе и другим избежать депортации. Теперь он и его друзья имеют новые документы и скрываются от власти на виду. Однако чем больше жизней спасает юноша, тем сильнее затягивается вокруг него петля.

11 февраля романтический фортепианный концерт Сергея Терентьева состоится в зале Евангельской Реформатской Пресвитерианской церкви Одессы. Выдающийся одесский музыкант, заслуженный артист Украины Сергей Терентьев подарит слушателям вдохновляющий концерт. В это сложное для одесситов время рояль, повинуясь шёлковым пальцам маэстро, сыграет его музыку, несущую свет и эмоциональный подъём. Сергей Терентьев исполнит романтические произведения Шопена и джазовые импровизации в своей неповторимой манере. Ведущая концерта лектор-музыковед Елена Шевченко. Адрес: ул.Пастера, 62. Справки по номерам (048) 789-10-86, (094) 945-70-86. Стоимость билета 100 грн., для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц 50 грн. Приходите к 15.00.

До 1 марта известный одесский фотохудожник Владимир Чёрный приглашает во Всемирный клуб одесситов на свою восьмую персональную выставку «Весеннее настроение». Владимир Чёрный – профессиональный фотограф, член фотоклуба «Фотон-2» и Одесской фотографической ассоциации, принимает участие во многих фотовыставках, участник ежегодного фотоконкурса «Снимок года», дипломант ряда конкурсов и выставок. Создайте себе весеннее настроение! Время работы выставки – ежедневно с 12.00 до 16.00. Выходные – понедельник, вторник. Вход на выставку бесплатный.

До 1 марта в Одесском национальном художественном музее цикл выставочных проектов “Языки войны”. Выставочный проект знакомит зрителей с наиболее выразительными проектами украинских художников, созданных в 2022-2023 годах. Цикл начинается с параллельных выставок трёх художников: Игоря Горы, Дмитрия Евсеева и Василия Дмитрика. Синхронность этих проектов связана не только со временем создания, но и с работой, с похожим документальным материалом. Каждый из трёх художников выбирает свойственную ему интонацию – от едкого сарказма до безразличного наблюдения деконструкции идеологем и практик врага. Предупреждение: на выставке находится чувствительный контент. Зрителям 18+.

До 6 марта в Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха будет проходить выставка «С любовью к Израилю». Представлена живопись, графика израильской художницы Людмилы Беренштейн. Людмила в 1991 году приехала в Израиль, у неё было очень тяжёлое материальное положение. Пока Людмила не вырастила своих дочерей, о творчестве, радости прикосновения к природе думать ей было сложно. Однако со временем всё наладилось, и теперь она — член Союза профессиональных художников Израиля, Союза художников города Ришон-ле-Цион, проводит выставки в Израиле, Сербии, Хорватии, её работы находятся в музеях и частных галереях ряда стран. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Адрес: Большая Арнаутская, 47.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Александр Синельников/Думская

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