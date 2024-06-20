«Адское искушение» предлагает Одесский драмтеатр

22 июня спектакль «Адское искушение» в Одесском областном академическом драматическом театре.

Драматический мюзикл поставлен по пьесе Леси Украинки «Каменный хозяин». Эмоциональная и проницательная игра актёров. Незабываемые впечатления от просмотра. Режиссёр — Елена Пушкина.

Это эмоционально выразительная, глубокая история о том, как консервативные взгляды, эгоизм и жажда безграничной власти над другими сосуществуют в обществе со стремлением быть свободными – в чувствах и действиях. Что победит и какие последствия будет иметь для героев – увидите в ярком мюзикле.

На сцене звучит живая испанская гитара в исполнении Владимира Силаенкова.

Продолжительность спектакля – 2 часа.

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Греческая, 48.

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