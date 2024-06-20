Одессу посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана

Одессу посетила делегация Посольства Азербайджанской Республики в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сеймуром Мардалиевым.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в рамках визита делегация встретилась с заместителем городского головы Павлом Вугельманом.

«Мы искренне благодарны вам за визит и помощь нашей стране. Я помню, как в начале полномасштабного вторжения Азербайджан сразу же предложил свою помощь Одессе. Сегодня эта помощь продолжается. Мы ценим нашу дружбу с азербайджанским народом», – сказал вице-мэр.

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в городе, а также дальнейшее сотрудничество в разных сферах, включая экономическую и культурную.

«Мы всегда поддерживали Украину. Сотрудничали в экономической и других областях. Понятно, что после начала полномасштабного вторжения мы переориентировали нашу помощь в гуманитарную сферу и будем продолжать помогать дальше», — сказал Сеймур Мардалиев.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с польской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Ярославом Гузы.

Фото: «Одесса»

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