Одессу посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине

Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с польской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Ярославом Гузы.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Польша оказывает колоссальную поддержку украинцам с первых дней полномасштабной войны.

Посол заверил мэра Одессы в дальнейшей поддержке нашей страны, как на пути к миру, так и в Евросоюз.

«Со своей стороны мы будем делать всё, чтобы ускорить членство Украины в ЕС. При этом Одесса со своей мультикультурностью должна стать примером, каким должен быть европейский город», – отметил Ярослав Гузы.

В ходе диалога стороны обсудили развитие сотрудничества в экономической, гуманитарной и сферах безопасности, а также логистические пути с другими европейскими странами, пролегающими в пределах границ Польши.

Ещё одним важным направлением развития сотрудничества между нашими странами является энергетический сектор, а именно: внедрение альтернативных источников энергообеспечения, в частности, с использованием солнечной энергии.

Одесса News информировала о визите в Одессу для участия в проходящем 14-16 июня международном форуме безопасности Black Sea Security Forum Посла США в Украине Бриджит Бринк.

Фото: Укринформ, Посол США/Х, Одесса. Официально/Telegram, Госпогранслужба

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