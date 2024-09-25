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Певец Феликс Шиндер несёт одесскую культуру в Польшу

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В октябре король одесского музыкального фольклора Феликс Шиндер проведёт концерты в польских городах.

«Приглашаю вас на концерты, где мы оживим и пронесём одесскую культуру через музыку: 25 октября – Варшава, 26 октября – Краков, 29 октября – Гданьск. Прилетайте, приплывайте, приезжайте на концерты! Делитесь с друзьями, знакомыми и близкими, кто будет в эти даты там. Жду всех с нетерпением! Приходите слушать, подпевать и танцевать! Покажем, что Одесса всегда с нами!», — написал на своей странице в Facebook Феликс Шиндер.

Часть средств от проведённых концертов одесский певец направит ВСУ.

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