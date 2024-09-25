Нардепа Артёма Дмитрука (группа «Відновлення України») утром 24 сентября задержали в Лондоне.

Об этом сообщила «Страна» со ссылкой на источники в его окружении. СМИ отметило, что сейчас идёт суд по поводу его экстрадиции в Украину.

Позже один из собеседников LIGA.net в правоохранительном секторе сообщил, что данные о якобы задержании Дмитрука – фейк и вброс россиян, а судебного процесса по экстрадиции ещё нет.

Дмитрук рассказывал The Independent, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность с тех пор, как он сбежал в августе из Украины.

Нардеп также заявил, что у него нет «никаких личных проблем» с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Одесса News информировала, что Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Артёма Дмитрука.

24 августа он незаконно покинул пределы Украины, пересёк границу с Молдовой и вылетел в Италию, его также видели в Лондоне. Государственное бюро расследований (ГБР) также открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом.

25 августа Дмитруку сообщили о подозрении в рамках расследования нападений на правоохранителя в Одессе и военного в Киеве. 29-го и 30 августа Дмитрука ждали на допросы в ГБР. Он заявил в Telegram, что 29 августа в бюро приходил его адвокат.

2 сентября ГБР сообщило, что правоохранители установили обстоятельства и лиц, незаконно переправивших Дмитрука за границу.

Одесса News также сообщала, что в апреле 2024 года появились доказательства сотрудничества Артёма Дмитрука с подозреваемым в пяти преступлениях против Украины священнослужителем Сергеем Чертилиным.

Украина обратилась в Интерпол и к ряду стран по поводу задержания нардепа Дмитрука.

Ранее, в мае 2023 года, глава политической партии «Слуга народа», народный депутат Украины Елена Шуляк назвала Артёма Дмитрука, вышедшего из фракции, предателем.

18 сентября Артём Дмитрук сообщил, что незаконно покинул территорию Украины из-за того, что его якобы хотели «ликвидировать».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy