Зеленский с трибуны ООН: Для справедливого мира в Украине нужна решительность

В рамках своего визита в США 24 сентября Владимир Зеленский выступил на заседании высокого уровня Совбеза ООН.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

«Нам нужно подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне. Однажды в зале Совета Безопасности ООН обязательно скажут, что война России против Украины завершена: не заморожена, не приостановлена, не забыта – по-настоящему завершена», — заявил Зеленский.

Он отметил, что война завершится потому, что заработает Устав ООН. Глава государства добавил, что именно для этого нужно подготовить второй Саммит мира, и пригласил всех уважающих Устав ООН присоединиться.

«Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию. Я уже пригласил Индию. Мы работаем со странами Африки, всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира», – сказал Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что есть всё для достижения справедливого мира: Формула мира, Устав ООН и необходимые для воплощения силы. Нужна только решительность.

Одесса News информировала, что Президент Зеленский и первая леди прибыли в США для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский посетил в Пенсильвании Скрентонский завод по производству боеприпасов, выпускающий артснаряды для ВСУ, встретился с губернатором Джошем Шапиро, получил ежегодное отличие Американской академии достижений – The Golden Plate Award, встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, Генеральным секретарём Организации американских государств Луисом Альмагро, Премьер-министром Японии Фумио Кишидой, членами Конгресса США, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, руководителями ведущих американских энергетических компаний, украинской громадой в Нью-Йорке и вместе с первой леди Украины осмотрел выставку «Александра Экстер: сцена – это мир» в Украинском музее.

Фото: сайт Президента Украины

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