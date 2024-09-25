Оружие врага: межконтинентальная ракета «Сармат» 

Россия поставила на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс «Сармат», хотя он до сих пор проходит провальные испытания.

OSINT-проект MeNMyRC сообщил 21 сентября в Х, что в РФ завершилось провалом очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Он опубликовал спутниковые снимки Planet Labs, подтверждающеие это.

На фото показаны последствия взрыва на российском космодроме Плесецк, пишет «Агентство. Новости».

MeNMyRC пришёл к выводу, что ракета сдетонировала в шахте, уничтожив полигон и оставив огромный кратер. Украинское издание Defense Express отмечает, что взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте – «это катастрофа, которая может происходить буквально раз в полвека».

«Предыдущий аналогичный эпизод, который по этому поводу можно вспомнить, – это взрыв в октябре 1960 года на космодроме Байконур при первом испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты Р-16», – объяснило СМИ.

Единственное успешное (по утверждению минобороны РФ) испытание ракеты состоялось в апреле 2022 года. Но до этого и после произошло по меньшей мере пять неудачных пусков. CNBC в 2018 году сообщал, что РФ в период с ноября 2017-го по февраль 2018 года четыре раза испытала «Сармат» и каждый раз это заканчивалось авариями.

О ещё одном неудачном испытании CNN информировал в 2023 году, это произошло ориентировочно тогда, когда президент США Джо Байден находился в Киеве с официальным визитом.

Жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования Р-28 «Сармат» оснащена 10-тонной боевой нагрузкой и способна преодолевать около 16 тысячи километров. Длина МБР — 36 метров, диаметр — 3 метра.

Р-28 «Сармат» должна заменить советские МБР Р-36М2 «Воевода», находящиеся на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Одесса News информировала о баллистических ракетах KN-23 северокорейского производства — — Hwasong-11Ga, напоминающее российскую «Искандер-М», используемых страной-агрессором против Украины.

Фото из открытых источников

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