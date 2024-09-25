Неподалёку от Измаила пограничники задержали моторку с «уклонистами»

Поздним вечером 23 сентября пограничный патруль задержал троих мужчин на берегу реки Дунай неподалёку от Измаила.

Они уже садились в резиновую лодку с мотором, однако только попытались завести двигатель, их блокировали пограничники, — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что Дунаем мужчины планировали пробраться в Румынию с места, покрытого камышом, чтобы их не заметили.

Как рассказали впоследствии сами «путешественники», направление движения им спланировал администратор Telegram-канала.

«Задержанными оказались 24- и 39-летний жители Измаильского района, а также 33-летний житель Донецкой области. На всю судокоманду составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст.202 КУоАП «Нарушение пограничного режима». Устанавливаются лица, причастные к их незаконному путешествию», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года в Раздельнянском районе Одесской области местный подросток пытался незаконно переправить 8 мужчин за границу.

Фото: Госпогранслужба

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